Wp,1.000 l'anno uccisi da polizia in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 8 GIU - Dal 2015 in Usa la polizia ha ucciso con armi da fuoco quasi mille persone l'anno, per un totale ad oggi di 5400 vittime. Lo scrive il Washington Post analizzando i dati. Quest'anno le persone morte per mano degli agenti sono 463.

"Legge e ordine, non togliere fondi e abolire la polizia. La sinistra radicale dei democratici è diventata pazza!": così, intanto, Donald Trump commenta su Twitter "De-fund the police", l'iniziativa promossa durante le proteste contro la morte di George Floyd per togliere o ridurre i fondi al dipartimento di polizia e utilizzarli per risolvere i problemi socio-economici delle comunità locali.