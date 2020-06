Usa, trovato tesoro nascosto da 10 anni

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Migliaia di persone lo hanno cercato per dieci anni senza successo. Il tesoro che il collezionista d'arte statunitense Forrest Fenn aveva nascosto nelle montagne rocciose, uno scrigno d'oro pieno di smeraldi, diamanti e oggetti antichi per un valore stimato di oltre un milione di dollari, sembrava davvero introvabile. Almeno fino a ieri, quando l'89enne collezionista d'arte ha ricevuto una foto e dato di persona l'annuncio: "la caccia al tesoro è finita", ha detto sul suo sito, lo scrigno è stato trovato "esattamente dove lo avevo nascosto 10 anni fa". Una storia incredibile, che ha convinto 350 mila persone nel mondo a mettersi in viaggio verso le montagne rocciose."Non so chi sia stato a trovare il tesoro - ha raccontato Fenn, spiegando che il messaggio che ha ricevuto era anonimo - ma so che a portarlo nel punto esatto è stata la poesia contenuta nel mio libro". E' lì, tra un verso e l'altro della lirica contenuta nella sua autobiografia "The Thrill of the Chase" che l'89enne ha nascosto il suo segreto.