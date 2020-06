Ateneo cancella intervento Ivanka Trump

(ANSA) - NEW YORK, 8 GIU - Un college del Kansas cancella l'intervento di Ivanka Trump in seguito alla critiche degli studenti per come l'amministrazione ha gestito le proteste per la morte di George Floyd. Ma la figlia-consigliera del presidente non si arrende: pubblica lo stesso l'intervento che aveva registrato e si descrive come vittima della 'cancel culture', ovvero una forma di boicottaggio culturale con cui si ritira il sostegno a prodotti e celebrità considerate negative.

Il Wichita State University Tech ha annunciato che avrebbe cancellato l'intervento virtuale di Ivanka Trump giovedì scorso.

Da allora di è aperta una diatriba che ha spinto la figlia del presidente Donald Trump a pubblicare lo steso il suo discorso.

"I campus del nostro paese dovrebbe essere i bastioni della libertà di espressione. La cancel culture e la discriminazione dei punti di vista non sono antitetici al mondo accademico.

Ascoltarci l'uno con l'altro è più importante che mai ora", ha messo in evidenza Ivanka Trump.