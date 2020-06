Biden allunga su Trump nei sondaggi

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GIU - A cinque mesi dalle presidenziali americane del 3 novembre il candidato democratico Joe Biden appare saldamente in testa nei sondaggi, con i numeri di Donald Trump che sembrano risentire delle conseguenze della pandemia e delle proteste razziali esplose in tutto il Paese. In base al sito specializzato RealClearPolitics, che elabora una media delle principali rilevazioni, l'ex vicepresidente è avanti di oltre sette punti su Donald Trump, col 49,3% delle preferenze degli elettori. L'ultimo sondaggio è della Cnn che vede Biden al 51% con ben dieci punti di vantaggio su Trump. Ad aprile il divario era di soli cinque punti.