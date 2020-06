Trump, stretta a società cinesi quotate

(ANSA) - NEW YORK, 5 GIU - Donald Trump prepara un giro di vite per le società cinesi quotate negli Stati Uniti e concede alle autorità di regolamentazione finanziaria 60 giorni per presentare le loro raccomandazioni su come intervenire. "Mentre la Cina gode dei vantaggio dei mercati americani il governo cinese ha impedito alle aziende cinesi e alle aziende con significative attività in Cina di attenersi alle tutele degli investitori che si applicano a tutte le aziende quotate negli Stati Uniti", afferma Trump. La mossa arriva mentre le tensioni fra gli Stati Uniti e la Cina sono già alte fra il coronavirus e la legge sulla sicurezza nazionale che Pechino vuole imporre a Hong Kong. (ANSA).