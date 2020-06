Muro di Trump intorno alla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 5 GIU - Donald Trump blinda la Casa Bianca con un 'muro'. Ed è polemica sui social: il video che mostra la recinzione è virale e molti ironizzano. "Vuole costruire un muro", quello con il Messico, per "proteggere gli americani e costruisce un muro davanti alla Casa Bianca per proteggersi dagli americani", è uno dei commenti. "Il sogno di Trump di costruire un muro diventa realtà", ironizzano altri. La recinzione è stata issata dopo le proteste degli ultimi giorni per George Floyd, l'afroamericano morto sotto la custodia della polizia. (ANSA).