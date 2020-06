Casa Bianca, Trump è presidente di legge

(ANSA) - NEW YORK, 1 GIU - Donald Trump è un presidente di "law and order", legalità e ordine. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany con Fox. "E' chiaro che gli Stati Uniti hanno bisogno di legge e ordine", aggiunge McEnany, precisando che Trump ha affrontato il tema della violenza più volte e che un suo intervento dallo Studio Ovale non fermerebbe Antifa, il movimento antifascista della sinistra antagonista.