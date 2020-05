Trump minaccia di chiudere i social

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "I repubblicani - scrive in un tweet Donald Trump - sentono che le piattaforme dei social media mettono completamente a tacere le voci dei conservatori. Faremo dei regolamenti oppure li chiudiamo, perché non possiamo permettere che questo accada. Abbiamo visto cosa hanno cercato di fare, e non è riuscito loro, nel 2016. Non possiamo permettere che ciò accada di nuovo, in maniera più sofisticata.

Proprio come non possiamo permettere che elezioni per posta mettano radici nel Paese".