Virus:sindaco Baltimora, Trump non venga

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAG - Il sindaco di Baltimora chiede a Donald Trump di rivedere i suoi piani per il Memorial Day, quando il presidente e la First Lady Melania Trump sono attesi nella città per celebrare i soldati americani caduti in guerra.

"Chiedo al presidente di ripensarci": la visita in calendario per lunedì invia un "messaggio negativo ai cittadini di Baltimora, ai quali sto chiedendo di restare in casa" a causa del coronavirus e di uscire sono per "motivi essenziali", afferma il sindaco di Baltimora Bernard Jack Young. Il primo cittadino quindi spiega come la visita obbligherebbe l'uso di forze di polizia che, invece, dovrebbero essere destinate a garantire il distanziamento sociale fra i cittadini e a controllare che i negozi restino chiusi nel fine settimana lungo. Il Memorial Day cade il 25 maggio.

"Non abbiamo bisogno di spendere le nostre risorse per la visita del presidente mentre siamo" ancora in lockdown: "ritengo che stia violando la legge", mette in evidenza Young.