Sondaggio Fox, 48% a Biden e 40% a Trump

Biden in vantaggio di 8 punti su Trump. E' l'esito dell'ultimo sondaggio elettorale condotto da Fox News che vede Joe Biden, candidato democratico alle presidenziali 2020 ed ex vicepresidente statunitense, con il 48% delle preferenze degli americani rispetto all'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump che ne ottiene il 40%. Gli indecisi o a favore di altri candidati sono l'11%.

Un mese fa, lo stesso sondaggio dava i due rivali testa a testa al 42%.

Biden è ritenuto dagli americani il leader più adatto a fronteggiare la pandemia così come a condurre le trattative in corso con la Cina. Al contrario Trump viene considerato migliore sul fronte dell'economia. Rispetto al presidente uscente, il candidato democratico è particolarmente apprezzato tra gli indipendenti, tra gli elettori over 65, tra le donne e i neri Il sondaggio di Fox News, diffuso ieri, è stato condotto tra il 17 e il 20 maggio tra 1.207 elettori registrati a livello nazionale ed ha un margine di errore di 2,5 punti.