Trump, Pelosi malata,ha problemi mentali

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Donald Trump ha definito Nancy Pelosi una "donna malata, con problemi mentali", dopo che la speaker della Camera aveva criticato il presidente Usa per il suo utilizzo dell'idrossiclorochina per prevenire il coronavirus, a causa della sua età e del suo peso eccessivo. "Non le rispondo, credo sia una perdita di tempo", ha detto Trump ai reporter, secondo quanto riporta The Hill. Trump ha detto di aver consultato il medico della Casa Bianca, Sean Conley, spiegando che entrambi hanno determinato che "i potenziali benefici del trattamento superano i relativi rischi".