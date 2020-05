Coronavirus: NY, Met riapre metà agosto

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - Il Metropolitan Museum of Art di New York punta a riaprire i battenti a metà agosto, o al massimo qualche settimana più tardi, con orari di visita ridotti e nessun tour guidato in modo da incoraggiare il distanziamento sociale.

Chiuso dal 13 marzo, il Met è il primo grande museo della città ad annunciare una data di riapertura, anche se il Governatore Andrew Cuomo deve ancora dire quando la Grande Mela tornerà in attività con un allentamento delle misure di lockdown dovute al coronavirus. Il suo piano prevede una riapertura in quattro fasi in ogni regione dello stato di New York. La ripresa delle attività culturali è consentita solo nella quarta fase.

Nella città di New York non è ancora stato permesso di intraprendere la prima fase.

Oltre all'orario ridotto delle visite e all'assenza di visite guidate, il Met ha anche detto che si asterrà da lezioni o concerti fino alla fine del 2020 in modo da evitare grandi raduni che potrebbero diffondere i contagi.