La casa di Jackie in vendita per 7,5 mln

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - La villa negli Hamptons dove Jackie Kennedy trascorreva le vacanze da bambina è stata messa sul mercato per 7,5 milioni di dollari. La casa con sei camere da letto nella località di villeggiatura dei ricchi newyorkesi risale alla fine del'Ottocento, e all'inizio del Novecento apparteneva al nonno della futura first lady americana, John Vernou Bouvier Jr.

Nel 1925, prima che nascesse Jackie, i suoi nonni si erano trasferiti in una tenuta più grande, sempre a East Hampton, conosciuta come Lasata. Non avevano però venduto subito la vecchia casa, e così lei da bambina ci passava l'estate con la madre, Janet Lee Bouvier, secondo il libro "Jacqueline Kennedy Onassis: Friend of the Arts".

La villa è ora di proprietà del defunto avvocato Richard D.

Spizzirri, che l'ha acquistata negli anni Novanta.