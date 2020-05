Usa: riaprono Yellowstone e Grand Canyon

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - Cominciano a riaprire i parchi nazionali negli Stati Uniti. I primi a dare il via libra ai visitatori sono stati Yellowstone e il Grand Canyon anche se tuttavia con accesso limitato. Yellowstone, in particolare, si estende su tre stati, Wyoming, Montana, Idaho e l'accesso dal Montana per ora resterà chiuso. Per il Grand Canyon rimarranno chiusi diversi sentieri così come anche alcuni accessi ai quattro versanti.

Il 21 maggio riapre anche Graceland, la patria di Elvis Presley a Memphis in Tennessee. Graceland è una delle dimore più visitate del paese nonché una mecca per gli amanti del rock and roll. L'accesso è preferibile con mascherina e per tutti ci sarà il controllo della temperatura. I tour saranno ridotti al 25% della capacità.