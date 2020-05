Coronavirus: positivo membro staff Pence

(ANSA) - WASHINGTON, 8 MAG - Un membro dello staff del vicepresidente americano Mike Pence è risultato positivo al test per il coronavirus. La notizia arriva il giorno dopo quella del 'valletto' personale di Donald Trump contagiato.Pence sarebbe dovuto partire in mattinata per l'Iowa, ma il volo dalla base di Andrew è stato ritardato, e molti dei membri dello staff del vicepresidente già imbarcatisi sull'Air Force Two sono stati fatti scendere all'ultimo minuto, prima del decollo. Pence era stato testato dopo il caso del 'valletto' presidenziale alla Casa Bianca ed era risultato negativo come Trump