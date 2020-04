Usa 2020:Nancy Pelosi appoggia Joe Biden

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La speaker della Camera Nancy Pelosi appoggia l'ex vice presidente americano Joe Biden nella sua corsa verso la Casa Bianca.

"Oggi sono fiera di appoggiare Joe Biden per la presidenza degli Stati Uniti", dice Pelosi in un video sottolineando che Biden "sarà un presidente straordinario" e "sa come portare a termine il lavoro".

Riferendosi alla situazione attuale, la speaker della Camera afferma: "Mentre affrontiamo il coronavirus, Joe è stato una voce della ragione e della flessibilità, con un chiaro cammino per condurci fuori da questa crisi".

E cita anche il contributo di Biden nell'approvazione della cosiddetta Obamacare (l'Affordable Care Act), la riforma sanitaria voluta da Barack Obama, che Donald Trump sta cercando di smantellare.

L'appoggio della Pelosi a Biden segue quello già espresso, tra gli altri, dallo stesso Obama, dall'ex vice presidente Al Gore, dal senatore Bernie Sanders e dalla senatrice Elizabeth Warren.