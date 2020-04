Vittime Covid-19 in calo in Usa, 1.258

(ANSA) - NEW YORK, 25 APR - Con 1.258 decessi nelle ultime 24 ore e 51.017 in totale, gli Stati Uniti restano il Paese più colpito in termini assoluti dal coronavirus ma il saldo giornaliero stilato dalla Johns Hopkins University rivela il dato più basso delle ultime tre settimane. Questo calo una tantum, tuttavia - avverte l'ateneo di Baltimora - non indica per ora alcuna tendenza e dovrà ripresentarsi nei prossimi giorni perchè si possa parlare di un reale miglioramento della situazione nel Paese. L'ultimo dato inferiore a questo risale allo scorso 6 aprile, con 1.150 morti nelle 24 ore. Giovedì scorso, al contrario, gli Stati Uniti avevano registrato uno dei bilanci giornalieri più pesanti, con oltre 3.170 morti in un solo giorno. Gli Usa contano anche il più alto numero di contagi ufficiali, con oltre 890.000 casi diagnosticati dall'inizio della pandemia.