Coronavirus: Trump, facciamo progressi

(ANSA) - NEW YORK, 24 APR - "Stiamo facendo progressi" nella lotta al coronavirus. Lo afferma il presidente americano Donald Trump. Gli fa eco il vice presidente Mike Pence che, nel corso del consueto briefing della task force della Casa Bianca contro il virus, dice: "I dati continuano a mostrarci segnali di progresso, con molte aree metropolitane che hanno superato il picco".

Il presidente americano non esclude comunque la possibilità di estendere le linee guida sul distanziamento sociale fino all'estate: le estenderemo fino a quando non ci "sentiremo sicuri", ha aggiunto.