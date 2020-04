Guterres, sforzo per vaccino entro anno

(ANSA) - WASHINGTON 16 APR - "Abbiamo bisogno di uno sforzo ambizioso per garantire un approccio armonioso, integrato e ottimizzato per massimizzare la velocità e la scala necessaria al dispiegamento universale di un vaccino entro la fine del 2020": lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, in una video conferenza con una cinquantina di Paesi africani membri delle Nazioni Unite. "Il solo strumento che permette il ritorno del mondo ad un sentimento di 'normalità' è un vaccino sicuro ed efficace", che "salverebbe milioni di vite e innumerevoli miliardi di dollari", ha aggiunto.

Guterres ha poi precisato che il suo appello del 25 marzo per raccogliere due miliardi di dollari per un vasto piano umanitario dell'Onu in risposta alla pandemia ha consentito di mettere insieme finora circa il 20% della somma.(ANSA).