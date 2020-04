In Usa i morti sono più di 20.000

(ANSA) - NEW YORK, 11 APR - Gli Stati Uniti superano i ventimila morti per coronavirus, arrivando a 20.110. E' quanto emerge dai calcoli del New York Times, che confermano il sorpasso dell'Italia da parte degli Usa, dove comunque il numero dei morti pro capite resta inferiore a quello italiano.

"In Italia il virus ha ucciso 19.468 persone, circa 32 ogni 100.000. Negli Stati Uniti il numero di morti ogni 100.000 abitanti è di sei", osserva il New York Times.