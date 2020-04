Oms, non politicizzare il virus

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "All'interno degli Stati bisogna lottare uniti, il virus può infilarsi tra le fratture della politica. Il focus di tutti i partiti politici deve essere salvare le persone. Non politicizzate questo virus. Se non volete ancora più sacche per i cadaveri, non vi dividete". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus​ rispondendo ad una domanda sulle accuse del presidente americano Donald Trump. "Non usate il Covid-19 per conquistare punti politici", ha detto ancora. "E' come giocare con il fuoco". "Il primo gennaio, poche ore dopo essere stati notificati primi casi abbiamo attivato il nostro Incident Management Support Team per coordinare la nostra risposta a livello regionale e nazionale", ha poi spiegato "Noi consideriamo tutti alla pari. In che modo la Cina ci avrebbe influenzato?", ha poi aggiunto il direttore generale dell'Oms rispondendo ad una domande sulle accuse di non aver avuto un approccio obiettivo ai dati sul coronavirus che provenivano dalla Cina.