Almeno 22 morti tra operai metro Ny

(ANSA) - WASHINGTON, 5 APR - Almeno 22 dipendenti della società che gestisce la rete della metropolitana di New York sono morti per complicazioni dovute al coronavirus. A rendere noto il tragico bilancio le autorità cittadine. Su 74mila dipendenti dell'iconica subway newyorchese oltre mille sono risultati positivi al Covid-19, mentre 5.430 dipendenti della Mta, la societa' dei trasporti pubblici, sono in quarantena a casa.