Coronavirus: Wp, Fauci minacciato

(ANSA) - NEW YORK, 2 APR - Anthony Fauci, il massimo esperto americano in malattie infettive e volto della task force contro il coronavirus della Casa Bianca, è stato sottoposto a una sicurezza rafforzata dopo ave ricevuto minacce. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali non è chiara la natura delle minacce ricevute dal virologo in chief.

Fauci è finito nelle ultime settimane nel mirino dei commentatori di destra e dei blogger che influenzano parte dei sostenitori di Donald Trump.