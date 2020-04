Terremoto magnitudo 6.5 in Idaho

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata nello Stato americano dell'Idaho: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). L'epicentro del sisma è stato localizzato a 72 km a ovest di Challis (centro-sud), a nord della capitale Boise, mentre l'ipocentro a 10 km di profondità.

Per ora non si segnalano vittime o danni, ma secondo i media il tremore è stato avvertito in un'ampia zona dello Stato. A questa prima scossa ne sono seguite finora altre tre, sempre nella stessa zona e sempre a 10 km di profondità, di magnitudo 4.6, 3.6 e 3.4.