Navalny, ok Ue a sanzioni per responsabili della prigionia

Gli ambasciatori dell'Unione europea, riuniti in Coreper, hanno dato l'ok all'iscrizione di quattro ufficiali russi ritenuti responsabili per la detenzione dell'oppositore Alexei Navalny, nella black list che prevede il divieto dei viaggi ed il congelamento dei beni nell'Unione. Il via libera è avvenuto senza discussione. Si apprende da fonti diplomatiche europee. A breve sarà lanciata la procedura scritta, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, domani. I nomi sono stati iscritti nell'elenco per le violazioni dei diritti umani, usato per la prima volta.