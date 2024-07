Contributo d'emergenza dall' Italia per alluvionati del Tigray

L'ambasciata d'Italia in Etiopia annuncia che l' Italia ha riconosciuto un contributo di emergenza di 200 mila euro per rispondere alla crisi provocata dalle numerose alluvioni che hanno colpito nelle ultime settimane la regione del Tigray. Le risorse saranno donate alla Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna rossa che le utilizzeranno per fornire beni di prima necessità alla popolazione in particolare ai campi situati nell'area di Shire dove vivono migliaia di sfollati interni



