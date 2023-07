L'Italia sostiene l'ammodernamento di 130 scuole in Tunisia

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L''ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio ha incontrato oggi il ministro dell'Educazione tunisina Mohamed Ali Boughdiri. L'incontro è stata l'occasione per analizzare i progetti di costruzione e ammodernamento di oltre 130 scuole in Tunisia finanziati dalla Cooperazione italiana. L'ambasciatore e il ministro hanno parlato anche di formazione professionale, gemellaggi, sport e arte per nuove iniziative di promozione della lingua italiana nelle scuole tunisine. (ANSA).