Un bassorilievo di San Nicola a Mosca per la pace

MOSCA, 10 LUG - "Non discorsi, ma un gesto" per esprimere la vicinanza a chi soffre per la guerra e la speranza che si possa aprire un dialogo. Così l'Arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, ha spiegato l'iniziativa della delegazione dell'associazione 'L'Isola che non c'è', da lui guidata, giunta a Mosca per consegnare alla cattedrale cattolica un bassorilievo dedicato a San Nicola, opera dello scultore Cosimo Giuliano.

Nell'aprile scorso la delegazione aveva consegnato alla cattedrale greco-cattolica di Kiev un altro bassorilievo raffigurante San Michele Arcangelo.

Il bassorilievo di San Nicola sarà consegnato in cattedrale questa sera durante una cerimonia a cui parteciperanno l'arcivescovo di Mosca, mons. Paolo Pezzi, e l'ambasciatore italiano Giorgio Starace. L'iniziativa avviene due settimane dopo la visita a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, incaricato della missione di pace vaticana. Oggi la delegazione guidata da mons. Santoro ha in programma anche un incontro con il metropolita Antonij di Volokolamsk, capo del dipartimento per le relazioni esterne della Chiesa ortodossa russa. "Con lui vedremo se è possibile continuare il dialogo con ulteriori passi", ha sottolineato l'arcivescovo di Taranto.

