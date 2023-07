Rep.ceca: Ayso Orchestra in concerto a Praga

(ANSA) - PRAGA, 10 LUG - Sotto la direzione del maestro Teresa Satalino, il 29 giugno scorso nella sala Concerti del Conservatorio di Praga l'Ayso Orchestra ha eseguito per il pubblico praghese un raffinato programma con composizioni di Gioachino Rossini (Ouverture dal Guglielmo Tell), Zoltan Kodaly (Danze di Galanta), Giuseppe Martucci (Notturno), Nikolaj Rimskij-Korsakov (Capriccio Spagnolo) e Alfredo Casella (brani dalla suite La Giara).

Lïiniziativa è stata realizzata grazie ad una cooperazione tra lïIstituto Italiano di Cultura di Praga, l'Ayso Orchestra e il Conservatorio di Praga. LïAyso è un' orchestra sinfonica fondata nel 2018 per valorizzare i giovani talenti musicali residenti in Puglia. Composta da circa 60 musicisti di età compresa tra i 16 e i 25 anni, è presto diventata una realtà di riferimento a livello nazionale, attirando musicisti provenienti da numerosi conservatori italiani. Ayso Orchestra ha tenuto concerti in Italia e allïestero, ricevendo sempre entusiastici riscontri di pubblico e di critica. Da citare, le esibizioni nellïambito del Napoli Teatro Festival e del Festival Internazionale delle Orchestre giovanili a Firenze, e la collaborazione con la Cmc Orchestra di New York. Una particolare menzione merita, inoltre, il primo premio nella sezione Orchestre sinfoniche giovanili conseguito da Ayso nelle edizioni 2022 e 2023 del concorso internazionale ïïSumma cum Laudeïï, tenutesi al Musikverein di Vienna, considerato il tempio della musica classica, dove Ayso Orchestra si è confrontata con orchestre provenienti da tutto il mondo. Lïultimo trionfo è stato salutato con un concerto celebrativo eseguito il 4 luglio scorso nella Great Hall - Konzerthaus di Vienna. (ANSA).