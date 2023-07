La mostra "Civiltà dei Grandi Fiumi" approda a Ningbo

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - La grande mostra "Civiltà dei Grandi Fiumi", un percorso tra culture diverse, nate a migliaia di chilometri di distanza, lungo le sponde dei fiumi Nilo, Eufrate e Tigri, indo, Fiume Giallo (Huanghe) e Fiume Azzurro (Yangtze Jiang), che è rimasta esposta per tre mesi al Museo di Zhengzhou, approda ora Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, con una popolazione di oltre 7 milioni e mezzo di abitanti. Ad inaugurarla è stato l'Ambasciatore d'Italia in Cina Massimo Ambrosetti, insieme al Console Generale d'Italia a Shanghai, Tiziana D'Angelo.

La mostra espone circa trecento pezzi, di cui la metà proviene da tredici musei cinesi, e altrettanti, per la parte egiziana e mesopotamica, da quattro musei italiani, Museo Egizio di Torino, Musei Reali di Torino, Museo d'Arte Orientale di Torino e Museo Barracco di Roma. Si tratta di un percorso tra vita, morte, culti e credenze, attraverso pezzi di alto valore artistico in bronzo, terracotta e legno, dal 5.000 a.C. fino al secondo secolo dell'era cristiana. In esposizione papiri e sarcofagi egiziani, piccole mummie di animali, tavolette mesopotamiche con iscrizioni cuneiformi, riproduzioni in terracotta.

La ""Civiltà dei Grandi Fiumi", approda a Ningbo grazie al sostegno dell'Ambasciata d'Italia, del Consolato Generale e dell'Istituto di Cultura Italiana a Shanghai. (ANSA).