La Cooperazione italiana in missione in Eritrea

(ANSA) - NAIROBI, 10 LUG - L'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), guidata dal Direttore regionale competente per l'Eritrea, Michele Morana, ha condotto una missione di due settimane nel Paese africano. La missione ha consentito un'approfondita verifica dei vari progetti di cooperazione a favore della popolazione eritrea in fase di conclusione e di stabilire i parametri per l'avvio di altre iniziative in collaborazione tra queste autorità e le Organizzazioni non governative (Ong) italiane che operano nel Paese da molti anni.

L'Ambasciata d'Italia ad Asmara ha organizzato incontri istituzionali con la ministra della Sanità ed il commissario alla Cultura e allo sport eritrei. La delegazione ha anche incontrato i responsabili del Sindacato nazionale dei lavoratori eritrei, che ospita il progetto "Dialogare, formare e contrattare; il lavoro come strumento di pace" e gestisce, in collaborazione con una ong italiana, i due centri di formazione professionale ad Asmara e a Massaua.

La delegazione Aics ha poi partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi di fine corso per gli studenti presso la sede di Massaua. E ha incontrato il responsabile del "Asmara architecture and urban heritage project", Medhanie Teklemichael, con cui il politecnico di Milano collabora da tempo al progetto del recupero storico, culturale e architettonico del centro della capitale eritrea, testimonianza del periodo del razionalismo urbanistico italiano che, come noto, le è valso l'inserimento tra i siti del patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco nel 2017.

Sono state visitate anche le sedi di sette ospedali eritrei dove la Cooperazione italiana ha in corso svariati progetti nei settori sanitari (cardio-chirurgia pediatrica, ambulatorio cardiologico, dialisi, ortopedia) e "Wash" (rete idrica per distribuzione di acqua potabile).

Questa missione dell'Aics ha rappresentato un momento di particolare importanza per i rapporti bilaterali tra l'Italia e l'Eritrea. Il nostro Paese è infatti particolarmente apprezzato per questa pluriennale collaborazione a favore delle fasce più deboli di questa popolazione, portata avanti da numerose organizzazioni non governative e della società civile. L'Italia è oggi, l'unico Paese occidentale che ha in essere progetti di cooperazione allo sviluppo in Eritrea: un efficace strumento di diplomazia che contribuisce in modo essenziale al rafforzamento del rapporto bilaterale con Asmara. (ANSA).