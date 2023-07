Italia-Usa: conferenza Aspen sul futuro dell'Occidente

(ANSA) - WASHINGTON, 10 LUG - "Il futuro dell'Occidente in un mondo frammentato": è il tema della conferenza transatlantica organizzata oggi e domani a Washington all'ambasciata italiana da Aspen Italia e dall'American Chamber of commerce in Italy. La conferenza approfondisce, alla vigilia del vertice Nato di Vilnius, gli elementi strategici necessari ad un rafforzamento delle relazioni transatlantiche a partire dalla sicurezza e dalla difesa.

Nel quadro dell'attuale conflitto russo-ucraino vengono esaminate le possibili future strategie dell'Alleanza Atlantica, la richiesta di adesione dell'Ucraina e il caso della Svezia.

Particolare attenzione viene posta al ruolo e al contributo dell'Europa nella gestione della sicurezza globale. Il tutto inquadrato in un anno, il 2024, che sarà per le due sponde dell'Atlantico un complesso e delicato periodo elettorale in cui Bruxelles e Washington sono chiamate ad una serie di scelte molto complesse.

E' prevista anche un'analisi della situazione in Russia nonché delle conseguenze economiche della guerra ai confini dell'Europa, primariamente l'impatto sul settore dell'energia: la variabilità dei prezzi, la sicurezza degli approvvigionamenti, gli approcci di Stati Uniti ed UE alla transizione verso l'economia verde, a partire dagli incentivi messi a disposizione dai governi e dalle risorse degli investitori privati.

Al centro della discussione anche i rapporti politici ed economici tra Stati Uniti e Cina, l'impatto del conflitto sul loro rapporto e la competizione per la leadership tecnologica.

Proprio l'evoluzione delle tecnologie e il loro impatto su economia e società richiamano alla ricerca di un sempre più delicato equilibrio - sulle due sponde dell'Atlantico - tra regolazione, spinta all'innovazione e gestione della competizione con la Cina.

In questo quadro emerge l'impulso dell'Europa ad un maggiore sviluppo di regole digitali comuni per l'area transatlantica.

