Quattro concerti della chitarrista Marina Tomei a Cuba

(ANSA) - L'AVANA, 09 LUG - La chitarrista italiana Marina Tomei, una delle artiste più rinomate della sua generazione per questo strumento, è in tournée a Cuba dove ha previsto quattro concerti, da giovedì scorso a martedì 11 luglio.

I primi tre, riferisce un comunicato dell'ambasciata italiana a L'Avana, si sono svolti nella capitale cubana: due il 6 luglio (alla Casa de las Tejas Verdes e alla Fabrica de Arte cubano), uno ieri nell'Auditorium San Filippo Neri, e l'ultimo martedì a Matanzas, nell'Auditorium José White.

Romana di nascita, Tomei, attualmente docente di chitarra presso la Facoltà di Musica dell'Università messicana (Unam), si esibisce regolarmente in concerti in Europa e in America, ed è anche solista con prestigiose orchestre e formazioni da camera.

Fra i suoi compositori preferiti, vi sono il messicano Carlos Chávez (1899-1978), l'austro-ungarico J.k. Mertz (1806-1856), e il romano Bruno Battisti D'Amario. (ANSA).