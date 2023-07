Italia-Libia: incontri su riapertura collegamenti

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Il prossimo riavvio dei voli diretti e il rafforzamento della collaborazione Italia Libia sono stati i temi al centro dell'incontro odierno tra il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e l'ambasciatore d'Italia Gianluca Alberini, ricevuti a Tripoli dal ministro di Stato Walid Al Lafi e dal presidente della Libyan Civil Aviation Authority, Mohamed Shlebik. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Tripoli su Twitter confermando "la stretta partnership italo-libica sul dossier aviazione civile".

Secondo la pagina governativa di Tripoli Hakomitna, "la delegazione italiana ha informato la parte libica della decisione del governo di Roma di revocare il divieto all'aviazione civile libica in Italia". "Le due parti hanno concordato di concludere un accordo e un protocollo d'intesa, di riaprire lo spazio aereo tra i due Paesi e di scegliere un vettore aereo libico e un altro italiano per riprendere i voli da e per l'Italia al più tardi il prossimo agosto, a condizione che il primo il volo commerciale diretto dalla Libia all'Italia decollerà il prossimo settembre". Sempre secondo la stessa pagina il premier libico Abdel Hamid Al Dbeibah "attribuisce grande importanza a questo dossier che ha effetti positivi che facilitano gli spostamenti dei cittadini libici e sostiene le relazioni economiche tra Libia e Italia". (ANSA).