Proprietà intellettuale, amb. Grassi ad apertura assemblea Ompi

(ANSA) - GINEVRA, 07 LUG - Il Rappresentante permanente presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra, Ambasciatore Vincenzo Grassi, è intervenuto alla giornata di apertura della sessantaquattresima Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Ompi).

Nel suo intervento l'Amb. Grassi ha ribadito il ruolo centrale che il Governo italiano attribuisce all'innovazione e protezione della proprietà intellettuale per la crescita economica e la promozione del made in Italy.

In tal senso è stato ribadito l'impegno italiano "al rafforzamento della competitività delle compagnie collegate ai diritti sulla proprietà intellettuale, in particolare delle piccole-medie imprese e delle start-up".

L'Amb. Grassi ha ricordato l'impegno dell'organismo dell'Onu nella piena attuazione dei principi dell'Agenda 2030, che riguardano anche l'innovazione e l'obiettivo per lo sviluppo sostenibile numero nove: "come comunità siamo chiamati a produrre azioni e risultati", ha detto.

Grassi ha espresso soddisfazione per i progressi finora compiuti dal Sistema di Lisbona, quale strumento di tutela Ompi dedicato alle identificazioni geografiche e alle denominazioni di origine, sottolineando la sempre maggiore centralità che questo tema dovrà assumere nel contesto dello sviluppo economico a livello globale. (ANSA).