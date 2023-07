Concerti del pianista Massimiliano Grotto in Russia

(ANSA) - MOSCA, 07 LUG - E' in corso di svolgimento in Russia il Festival Pianissimo, rassegna musicale internazionale che da anni promuove la diffusione della musica classica presso il grande pubblico in luoghi simbolo delle città del Paese. Il Festival prevede quest'anno 26 concerti a cui parteciperanno oltre 10.000 ospiti. Lunedì l'Ermitage di San Pietroburgo ha acclamato il pianista italiano Massimiliano Grotto, che in precedenza si era esibito a Nizhny Novgorod, cuore della Russia europea. Grotto ieri sera ha suonato anche a Mosca alla Casa della Cultura GES-2, centralissimo polo culturale progettato da Renzo Piano.

Al termine del concerto, l'ambasciatore Giorgio Starace ha ospitato un ricevimento presso l'Ambasciata d'Italia, alla presenza di più di un centinaio di esponenti della società civile russa attivi nella cooperazione internazionale nel campo musicale, membri della comunità italiana nonché rappresentanti diplomatici fra i quali l'ambasciatrice statunitense, Lynne Tracy.

Starace ha ricordato la priorità assegnata alla promozione della lingua e della cultura italiane in Russia ed alla valorizzazione dei giovani talenti italiani, "un lavoro gratificante, che unisce due superpotenze culturali come l'Italia e la Russia", ha sottolineato. Nelle parole del diplomatico, l'obiettivo è "puntare in particolare sulle giovani generazioni russe per alimentare rapporti duraturi fra Italia e Russia". (ANSA).