L'ambasciatore in Germania Varricchio in visita a Friburgo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - L'ambasciatore d'Italia in Germania Armando Varricchio inizia oggi una visita ufficiale a Friburgo in Brisgovia, nel Baden-Württemberg, per un programma denso di appuntamenti. In serata l'incontro con la comunità italiana, introdotto dalla console Francesca Toninato e seguito da un concerto di musica classica realizzato da alcuni studenti italiani della Hochschule für Musik Freiburg, accompagnati dal pianista Andrea Mele e dal tenore Roberto Gionfriddo del Theater Freiburg.

In agenda domani la visita all'Augustiner Museum, dove l'ambasciatore Varricchio è accompagnato dalla direttrice dei Musei di Friburgo Jutta Götzmann, e alla Scuola bilingue 'Grundschule am Kohlenbach' di Waldkirch-Kollnau, in cui da anni è attivo un indirizzo bilingue italiano/tedesco. La mattina si conclude con l'incontro con il sindaco di Friburgo Martin Horn e il ricevimento con esponenti di rilievo di diversi settori della comunità tedesca del luogo, seguito da un pranzo di lavoro allargato alle delegazioni di Green City Freiburg e dell'Agenzia del Demanio, in città negli stessi giorni per un progetto di collaborazione e scambio di buone prassi.

Nel pomeriggio è prevista la partecipazione alla firma di una dichiarazione congiunta tra il consolato d'Italia e il dipartimento di romanistica dell'università Albert-Ludwigs di Friburgo, cui parteciperà anche la comunità accademica locale e diversi ricercatori italiani attivi a Friburgo. La visita si conclude con un passaggio al Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, che prevede l'incontro con il direttore dell'Istituto, Andreas Bett, e il direttore della divisione idrogeno, Christopher Hebling. (ANSA).