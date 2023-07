Enogastronomia italiana in mostra all'expo di Nairobi

(ANSA) - NAIROBI, 06 LUG - Alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Roberto Natali, è stata inaugurata ieri a Nairobi la "Food Kitchen & Wine Expo Kenya", un evento dedicato alla cucina, al vino e alla cultura enogastronomica, diventato un punto di riferimento per i professionisti del settore e per gli appassionati di cibo e vino nella capitale keniana.

Quest'anno la manifestazione, che si chiuderà domani, venerdì 7 luglio, si avvale di una buona partecipazione di eccellenze italiane, con nove aziende, cinque all'interno della collettiva dell'Istituto del Commercio Estero (Ice) di Nairobi ed altre quattro in maniera autonoma e prevede anche una zona "cooking show" guidata dallo chef Luca Mastromattei.

Le aziende enogastronomiche italiane Bottega, Cantine Sgarzi, Cerreto Organic, Terravecchia, Fantini Group e Zanin 1895, protagoniste del settore, presentano le loro specialità distintive, evidenziando la qualità dei prodotti italiani. Sono presenti all'interno del "cooking show" una vasta gamma di prelibatezze, che spaziano dalla pasta fresca all'olio d'oliva a denominazione di origine protetta (Dop), dai formaggi ed insaccati, con degustazioni e mini classi sui singoli prodotti alle quali i visitatori potranno partecipare.

Il mercato agroalimentare keniano è sempre più attento alle produzioni italiane di qualità, in particolare nel corso degli ultimi anni la cultura del bere bene ha fatto grandi progressi, infatti è sempre più apprezzato il vino italiano di livello, che nel solo 2022 ha aumentato le sue esportazioni in Kenya del 65% rispetto all'anno precedente.

L'evento, che rappresenta una piattaforma ideale per favorire gli scambi commerciali tra l'Italia ed il Kenya nel settore alimentare, attira ogni anno un vasto pubblico di professionisti del settore, distributori, ristoratori e appassionati di cibo e vino. L'ufficio Ice di Nairobi sottolinea che "la presenza italiana all'interno della fiera contribuirà a rafforzare ulteriormente i legami commerciali e culturali tra i due Paesi".

(ANSA).