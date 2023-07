Ciclo di conferenze a Brasilia su 'Città e conservazione urbana'

(ANSA) - BRASILIA, 06 LUG - L'ambasciata d'Italia a Brasilia e l'Università di Brasilia promuovono l'evento 'Città contemporanea e conservazione urbana', ciclo di conferenze aperte al pubblico che, dal 10 al 13 luglio, discuterà dell'articolazione tra conservazione del patrimonio storico e urbanistica moderna, basata sull'eredità dell'architetto e ingegnere italiano del XX secolo, Gustavo Giovannoni.

Il ciclo di conferenze e il corso previsti nell'evento, si legge in un comunicato saranno tenuti da Andrea Pane, architetto italiano e docente di restauro. "Brasilia, città patrimonio dell'umanità e, allo stesso tempo, simbolo del modernismo - si precisa nella nota - è il luogo ideale per riflettere sulla sfida delle città contemporanee, tra la conservazione del patrimonio architettonico e storico e la fruizione degli spazi abitativi".

In occasione della chiusura del semestre accademico, il Corso di laurea in Architettura e Urbanistica della facoltà di Architettura e Urbanistica dell'Università di Brasilia ha invitato lo specialista Andrea Pane, architetto e docente di restauro del Dipartimento di Architettura dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, riferimento mondiale nel restauro urbano e negli studi sull'opera dell'importante architetto e ingegnere italiano Gustavo Giovannoni.

Tra i relatori che accompagneranno l'architetto Pane, vi sono Carlos Roberto Monteiro de Andrade (USP), la professoressa Renata Campello Cabral (UFPE), l'architetto Andrey Rosenthal Schlee (UnB; Iphan) e Thiago Pereira Perpétuo (Iphan). Durante l'evento sarà presentato il libro 'Oltre il monumento: Gustavo Giovannoni e le origini della conservazione urbana in Italia', di Renata Campello Cabral.

Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico previa registrazione. Il programma prevede l'apertura nell'Aula Magna con 'La conservazione urbana in Italia nel XX secolo: dal tessuto urbano storico al patrimonio moderno', il mini-corso 'Gustavo Giovannoni: tra conservazione e urbanistica', e il seminario di valutazione della disciplina 'Architecture and Urbanism Project - Retrospective Techniques', che presenta le proposte degli studenti per il Darcy Ribeiro University Campus.

L'evento è promosso dalla Facoltà di Architettura e Urbanistica FAU-UnB, attraverso il suo Graduate Program in Architecture and Urbanism, con il sostegno istituzionale e finanziario dell'ambasciata d'Italia, del Consiglio di Architettura e Urbanistica del Distretto Federale e dell'Istituto del Patrimonio Storico e Artistico Nazionale, nell'ambito del progetto di cooperazione tecnica internazionale con Unesco Brasile. (ANSA).