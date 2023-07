La danza di Roberto Bolle nel Tempio di Bacco in Libano

(ANSAmed) - BEIRUT, 05 LUG - Roberto Bolle, il ballerino italiano di fama internazionale, si è esibito in Libano, tra le monumentali rovine di epoca romana nella valle della Bekaa, inaugurando il Festival internazionale di Baalbeck, organizzato quest'anno sotto gli auspici dell'ambasciata d'Italia in Libano e dell'Istituto italiano di cultura.

Bolle è noto, tra l'altro, per essere il primo ballerino nella storia diventato contemporaneamente étoile del Teatro alla Scala di Milano e principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York, oltre a essere guest artist al Royal Ballet di Londra.

Lo spettacolo di "Bolle and Friends" ha animato lo scorso 1 luglio la suggestiva cornice delle rovine del Tempio di Bacco, che fa parte del maestoso sito archeologico patrimonio mondiale dell'Unesco.

Parte del sito è stato di recente restaurato grazie all'impegno del governo italiano tramite l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics). . (ANSAmed).