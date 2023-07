Nave Vespucci sbarca a Marsiglia, prima tappa del tour mondiale

(ANSA) - PARIGI, 04 LUG - La nave 'Amerigo Vespucci' sbarca a Marsiglia, il grande porto francese affacciato sul Mediterraneo, primo scalo del suo giro intorno al mondo. Quello francese, annunciano l'Ambasciata d'Italia a Parigi, il Consolato Generale d'Italia a Marsiglia e la Marina Militare, è il primo scalo di un tour planetario che vedrà la storica nave scuola della Marina Militare attraversare 27 Paesi e 31 porti nell'arco di 20 mesi.

Dopo 14 anni, il veliero torna nel porto francese fondato come Napoli dagli antichi greci nonché luogo di radicamento di tanti migranti italiani nel secolo scorso, da oggi e fino al 7 luglio al Terminal Crociere di Marsiglia. Nel segno della tradizione dell'antica arte marinaresca e dell'innovazione dei suoi sistemi orientati alla tutela ambientale, la nave Vespucci porterà per il mondo i valori della storia e della cultura italiana nonché l'eccellenza produttiva del nostro Paese, a sostegno dell'importanza del tema della marittimità per lo sviluppo globale. Già Ambasciatrice Unesco e Unicef, la nave sarà il mezzo per sviluppare e consolidare collaborazioni in ambito accademico e universitario, soprattutto nel campo della ricerca scientifica e della tutela del sistema marino, promuovendo gli obiettivi del World Oceans Day.; Il veliero sarà inoltre veicolo di promozione della candidatura di Roma ad Expo 2030. "Benarrivati in Francia all'Amerigo Vespucci, al suo Comandante, Capitano di Vascello Luigi Romagnoli, e a tutto l'equipaggio", dichiara l'Ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro.

"Italia e Francia", aggiunge, "condividono una solida e profonda amicizia e sono unite da una tradizione marinaresca secolare, rinnovata da un impegno comune per la tutela ambientale degli oceani".Assieme al Console d'Italia a Marsiglia Fabio Monaco, l'ambasciatrice accompagnerà il Comandante Romagnoli ad una serie di incontri istituzionali con le autorità di Marsiglia, tra cui il sindaco, Benoit Payan. A tutti sarà espresso e rinnovato il sentimento di solida e profonda amicizia tra l'Italia e la Francia. (ANSA).