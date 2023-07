Italia-Romania: amb. Durante, cooperazione contrasto criminalità

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - L'Ambasciatore d'Italia in Romania, Alfredo Durante, ha incontrato il ministro dell'Interno Catalin Predoiu. L'incontro è servito a ribadire, scrive in un tweet l'Ambasciatore Durante, "l'ottima cooperazione bilaterale in materia di contrasto alla criminalità e a confermare il forte sostegno italiano all'adesione della Romania a Schengen".

