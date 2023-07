Il console generale a Osaka alla 13/ma Fiera del lavoro

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il Console Generale d'Italia ad Osaka, Marco Prencipe, ha partecipato alla tredicesima edizione della Fiera del lavoro presso l'Università di Osaka. "Gli studenti giapponesi - scrive l'Ambasciata in un tweet - hanno apprezzato la presentazione del Mermec Group e di Msc cruises, pionieri italiani nello sviluppo di soluzioni di alta tecnologia per l'industria ferroviaria e siderurgica, molto attivi in Kansai e Giappone". (ANSA).