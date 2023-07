Ambasciatore Petrangeli visita una scuola italiana a Kinshasa

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - L'ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo, Alberto Petrangeli ha visitato l'asilo nido, la scuola materna ed elementare 'Nouvelle Maison Des Petits' fondata a Kinshasa dall'italiana Giovanna Salierno.

La scuola garantisce da 44 anni un insegnamento di qualità con il metodo Montessori in francese, inglese e italiano. In un tweet l'ambasciatore ringrazia i bambini, gli insegnanti e il personale tutto per la calorosa accoglienza. (ANSA).