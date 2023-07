Amb. a Sofia partecipa a forum sul restauro di edifici antichi

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - L'ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha preso parte al forum di Bratsigovo "The Stone Stream of Time" dedicato alla cooperazione tra Italia e Bulgaria. I temi al centro dell'incontro, che si è chiuso ieri, sono stati il restauro e l'efficienza energetica degli edifici storici. Ad aprire il forum è stato il ministro della Cultura della Bulgaria, Chavdar Georgiev. L'evento che è servito ai rappresentanti delle istituzioni locali, architetti, costruttori, autorità municipali e statali a confrontarsi con esperti internazionali per trovare politiche sostenibili per preservare il patrimonio culturale immateriale, è stato organizzato dalla Camera degli Architetti della Bulgaria, dalla Camera dei Costruttori, dal Comune di Bratsigovo, dall'ambasciata d'Italia, dall'Istituto Italiano di Cultura e da Confindustria in Bulgaria. (ANSA).