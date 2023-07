Grecia e Venezia, i manifesti di Lucio Schiavon a Creta

(ANSA) - IRAKLION, 01 LUG - Quarta tappa in Grecia per 'Levante - Mostra itinerante di manifesti di Lucio Schiavon da Venezia alla Grecia', promossa dall' Istituto Italiano di Cultura e Ambasciata d'Italia ad Atene nell'ambito del programma Tempo Forte, su ideazione di Myth Euromed che la cura.

Tra i più affermati illustratori italiani, Lucio Schiavon ha all'attivo collaborazioni con la Biennale di Venezia, Swatch, UNICEF e Armando Testa, oltre che Einaudi, Topipittori e Nuages.

Nel 2015 ha vinto l'International Motion Art Award di New York e l'Interfilm Festival Short Movie a Berlino.

L'esposizione raccoglie opere nate per i 1600 anni dalla fondazione Venezia col progetto Linea 1 e manifesti nuovi, dedicati a figure elleniche legate alla Serenissima, con l'obiettivo di narrare legami antichi attraverso la creatività contemporanea e creare nuove occasioni di cooperazione.

Anastasia Kamvysi, direttrice editoriale di Marie Claire Greece, Patrizio Nissirio, giornalista e scrittore, e Francesco Maino, scrittore premio Calvino, hanno contribuito al catalogo della mostra, visitabile gratuitamente fino al 31 agosto al Manos Chatzidakis Open Air Theater.

Come progetto di cooperazione italo-greco, a Levante partecipano l'associazione culturale CLAB, il Treviso Comic Book Festival e il blog My Greek Salad. A Iraklio - la veneziana Candia - la mostra è realizzata col supporto del Vice Consolato Onorario d'Italia in Iraklion, della Regione di Creta, del Comune di Iraklio, della direzione comunale DIKEI, dell'Autorità Portuale di Iraklio, della scuola di lingue Kazali e dell'azienda vinicola Lyrarakis (ANSA).