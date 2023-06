Usa: 'impatto investimenti italiani superiore ai dati ufficiali'

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - L'impatto degli investimenti italiani negli Usa è superiore alle rilevazioni delle statistiche ufficiali. E' quanto emerge da uno studio affidato dall'Ambasciata d'Italia a Washington all'Università di Brescia, sotto la responsabilità del Prof. Marco A. Mutinelli, specializzato in ricerche sulle imprese multinazionali.

Secondo i dati emersi, l'Italia è il settimo Paese europeo per numero di dipendenti in imprese americane controllate. Negli Stati Uniti sono attivi 1.826 investitori italiani che hanno quote di partecipazione in 3.519 imprese negli Usa - di cui 3.187 partecipazioni di controllo -, sostengono circa 260.000 posti di lavoro e fatturano 143,7 miliardi di dollari.

L'analisi, si legge in un comunicato dell'ambasciata, ha tenuto conto con approccio scientifico non solo della sede fiscale delle imprese considerate ma dell'origine dei capitali impiegati e dell'ubicazione dei processi decisionali, elementi che non traspaiono dalle statistiche ufficiali.

"L'impronta del sistema Italia negli Stati Uniti è forte, dinamica e destinata a crescere, nell'attuale scenario globale in cui è fondamentale rafforzare i legami, anche economici, tra Paesi che condividono valori e visione per il futuro", ha commentato l'ambasciatrice d'Italia negli Usa, Mariangela Zappia. "L'Italia è da sempre un partner affidabile per gli Usa.

Puntiamo alla crescita degli investimenti nelle due direzioni, specie nei settori più innovativi, dal biotech all'economia dello spazio, dall'intelligenza artificiale ai materiali avanzati. L'Ambasciata, su impulso della Farnesina, lavora costantemente in questa direzione", ha aggiunto Zappia, sottolineando che lo studio è stato realizzato per offrire un quadro più aderente alla realtà della presenza italiana negli Usa e del suo contributo alla più grande economia mondiale.

