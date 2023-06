'L'etica nel Metaverso', ne discutono esperti italiani e coreani

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il Metaverso è una parola ricorrente tra coloro che immaginano lo sviluppo del futuro dell'umanità: un futuro in cui la realtà fisica sarà virtualmente potenziata e lo spazio virtuale fisicamente persistente, e che ci costringerà a rivedere le regole dell'interagire sociale. In questo contesto, l'Ambasciata d'Italia a Seul, assieme ai Gruppi Nuove Industrie Innovative e di Amicizia Parlamentare Corea-Italia del Parlamento della Repubblica di Corea, hanno organizzato il prossimo 3 luglio la conferenza 'Ethics in Metaverse. An Italian-Korean Symposium'. Il 4 luglio ci sarà una successiva conferenza presso la Korea University, dal titolo 'Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea'.

Il seminario vedrà esperti italiani e coreani dibattere sul tema dell'etica nel Metaverso, tema che sarà trattato con un approccio interdisciplinare, con interventi di professori e studiosi di etica, ma anche di ingegneria e informatica, e di docenti di sicurezza dell'informazione e di diritto digitale, e rappresentanti delle autorità legislative coreane e dell'industria. L'obiettivo della conferenza è quello di discutere delle implicazioni sociali di queste nuove tecnologie e di favorire il dialogo Italia-Corea del Sud circa una regolamentazione del settore.

L'incontro sarà aperto dallo speaker dell'Assemblea Nazionale Kim Jin-pyo, dal presidente del Gruppo di Amicizia Interparlamentare Italia-Corea On. Hong Young-pyo, dal rappresentante del Gruppo Nuove Industre Innovative, Jang Cheol-min e dall'ambasciatore d'Italia, Federico Failla.

All'appuntamento - si legge in una nota dell'Ambasciata - parteciperanno celebri esperti del settore provenienti sia dall'Italia sia dalla Repubblica di Corea. A discutere sul tema 'Principi etici e Metaverso: Italia e Corea al confronto' interverranno Paolo Benanti, professore di Teologia Morale, Bioetica e Neuroetica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma; Tiziana Catarci, professoressa di Informatica all'Università La Sapienza di Roma che nel 2020 è stata inserita nella lista annoverante il 2% dei migliori scienziati al mondo redatta dalla Stanford University; Woo Woon-tak, professore presso la Scuola Superiore di Culture Technology dell'Istituto avanzato di scienza e tecnologia della Corea (KAIST); e Kim Myeong-gu, professore di Sicurezza delle Informazioni presso la Seoul Women's University. Seguirà un panel in cui interverranno il dottor Park Kwan-woo, Ceo di Wysiwyg Studios e Vice-Presidente dell'Alleanza per il Metaverso (associazione imprenditoriale che riunisce più di 800 imprese coreane attive in questo settore), il professor Alberto De Franceschi dell'Università di Ferrara, Jung Joonhwa, ricercatore legislativo presso l'Assemblea Nazionale e Oh Youngsu, direttore generale del Ministero delle Scienze e delle ICT. A moderare l'evento l'onorevole Sung Il-jong.

"Affrontare il cambiamento in modo efficace significa discutere di tutti gli interrogativi che da questo sorgono.

Nell'incertezza che inevitabilmente accompagna tutte le novità, è fondamentale che questo dibattito abbia un punto fermo: la persona umana. La tecnologia deve sempre essere utilizzata come strumento al servizio delle persone, con l'obiettivo di migliorarne la vita. Per fare ciò il dialogo deve essere trasversale e coinvolgere tutte le discipline, avendo in mente un approccio unitario alla conoscenza. Continuando a collaborare per costruire un dialogo vivo e costruttivo come quello che stiamo sviluppando con questo seminario, sono certo che Italia e Corea saranno in grado di affrontare consapevolmente le numerose sfide che le nuove tecnologie ci presentano", ha commentato l'ambasciatore Federico Failla. (ANSA).