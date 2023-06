Le sfide del Metaverso in un seminario all'Università di Seul

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Quali sono le sfide più rilevanti che possono sorgere in nuovi contesti virtuali, come il Metaverso, e come possono essere affrontate per garantire un ambiente responsabile e inclusivo? In quale misura potrà trovare spazio l'imprenditoria nel Metaverso e quali opportunità potrà sfruttare? Per porre e rispondere a queste e altre domande sulla realtà del futuro l'Ambasciata d'Italia a Seul ha organizzato, in collaborazione con la Korea Information Society Development Institute (Kisdi) e la Metaverse Alliance, la conferenza 'Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea' presso le prestigiose sale della Korea University di Seul.

Questo seminario si inserisce nell'ambito di una rassegna sui temi dell'etica nel Metaverso, che si aprirà lunedì 3 giugno con la conferenza 'Ethics in Metaverse. An Italian-Korean Symposium' presso l'Assemblea Nazionale coreana.

Già il titolo dell'incontro permette di anticiparne i contenuti: il Rinascimento fu un momento di grande cambiamento, durante il quale maturò un nuovo modo di concepire il mondo e se stessi, e che vide un notevole rinnovamento culturale e scientifico. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie legate al Metaverso ci troviamo di fronte a un nuovo Rinascimento che si dovrà interfacciare con un nuovo contesto virtuale, tutelando e valorizzando tutte le potenzialità umane. La conferenza vedrà un dialogo sinergico e costruttivo tra alcuni dei più celebri esperti provenienti da vari ambiti della conoscenza, in un evento costruito all'insegna della interdisciplinarietà, per sottolineare come l'innovazione e la scienza non possono prescindere dall'umanesimo e dalla filosofia, e la tecnologia deve restare sempre uno strumento al servizio delle persone. La conferenza si svolgerà martedì 4 luglio a partire dalle ore 14.30 presso l'International Conference Room (Centennial Memorial Samsung) della Korea University. Il convegno, interamente condotto e moderatore dal noto presentatore Alberto Mondi, sarà aperto dai saluti dell'ambasciatore d'Italia, Federico Failla, del direttore generale del Ministero delle Scienze e delle ITC, Oh Youngsu, e del presidente dell'Alleanza per il Metaverso, dott. Yoo Jisang.

La prima parte della conferenza vedrà un dibattito tra esperti di fama mondiale, provenienti da Italia e Corea del Sud: Paolo Benanti, professore di Teologia Morale, Bioetica e Neuroetica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma; Tiziana Catarci, Professoressa di Informatica all'Università La Sapienza di Roma che nel 2020 è stata inserita nella lista annoverante il 2% dei migliori scienziati al mondo redatta dalla Stanford University; Jaeseung Jeong, Professore di Ingegneria Biologica e Cerebrale presso l'Istituto avanzato di scienza e tecnologia della Corea (Kaist) selezionato nel 2009 tra i Next Generation Global Leader dal World Economic Forum (Davos Forum); e, Sangwook Yi, professore presso i Dipartimenti di Filosofia e di Intelligenza Artificiale presso la Hanyang University nonché vice presidente della Commissione Mondiale sull'Etica per la Conoscenza Scientifica e la Tecnologia dell'Unesco. Il seminario continuerà con gli interventi del professor Luciano Fadiga, ricercatore senior dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Professore di Fisiologia Umana presso l'Università di Ferrara, del dottor Min-koo Kim, capo del Web3 Laboratorio di Sviluppo Aziendale della LG U+ e del dottor Heesuk Kang, capo Business di Naver Z. A concludere l'incontro interverrà infine la dottoressa Ahram Moon, ricercatrice presso l'Istituto coreano per lo Sviluppo della Società dell'Informazione (Kisdi), che partirà dai principi etici per il Metaverso presentati dal Governo coreano a fine 2022 per integrarli con quanto detto durante i lavori ed ipotizzare "i prossimi passi".

"Metaverso, intelligenza artificiale, realtà aumentata, etica e legislazione digitale: queste le grandi sfide del secolo in tema di digitale e di conseguenza le questioni che ci interessa affrontare in questa sede - ha affermato l'ambasciatore d'Italia a Seul, Federico Failla -. Sono quindi estremamente fiero di poter presentare questa rassegna, su un tema di così primario interesse oggi. Sono certo che questo evento sarà un grande successo, oltre a costituire un ulteriore esempio della efficace collaborazione nei settori innovativi che lungo tutto il corso del mio mandato ho sempre riscontrato tra i nostri due Paesi".

