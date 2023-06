Bulgaria: ambasciatrice Zarra incontra il ministro della Difesa

(ANSA) - SOFIA, 30 GIU - L'ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, accompagnata dall'Addetto militare, Col. Ivano Romano, ha incontrato oggi il ministro della Difesa bulgaro, Todor Tagarev per un confronto sull'attuale situazione geopolitica internazionale e un colloquio su vari temi tra cui le prospettive del Vertice Nato di Vilnius, le attività del Multinational Battlegroup della Nato in Bulgaria con comando italiano, il nuovo bilancio per la difesa, i progetti di ammodernamento dell'esercito bulgaro e il nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina, varato dalla Bulgaria.

A poco meno di un anno dal trasferimento all'Italia del comando del Nato Enhanced Vigilance Activity Battle Group, sono stati trattati i temi legati all'attualità internazionale ed è stato esplorato l'ambito in cui può svilupparsi il contributo che l'Italia può offrire alle Forze Armate bulgare.

L'ambasciatrice e il ministro hanno ribadito la comune volontà di rafforzare la collaborazione bilaterale e multilaterale. In tale contesto l'ambasciatrice Zarra ha presentato la candidatura del Capo di Stato Maggiore della Difesa Italiano, Amm. Giuseppe Cavo Dragone a Chair del Comitato Militare della Nato e ha auspicato il sostegno della Bulgaria alla candidatura. Alla riunione hanno partecipato anche i viceministri della Difesa Stanimir Georgiev e Atanas Zapryanov е il Capo della Difesa, l'Amm. Emil Eftimov. (ANSA).